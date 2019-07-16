Após bronzeamento

Corpão sarado de Sergio Marone leva fãs à loucura em foto seminu

Ator havia acabado de fazer uma sessão de bronzeamento artificial

Publicado em 16 de julho de 2019 às 12:44 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @sergiomarone

Sergio Marone tirou a segunda-feira (15) para levar a temperatura às alturas com um clique para lá de quente compartilhado na web. O ator apareceu seminu, apenas com uma tarja escondendo as partes íntimas, logo depois de se submeter a uma sessão de bronzeamento artificial.

No clique, o galã ostentou um corpão sarado com abdômen que chamou a atenção dos seguidores.

Depois da repercussão da foto, o bonitão decidiu apagar o registro. Mas já era tarde demais e vários perfis da internet já haviam printado o clique.

