Corpão sarado de Sergio Marone leva fãs à loucura em foto seminu

Ator havia acabado de fazer uma sessão de bronzeamento artificial

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 16 de julho de 2019 às 12:44

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @sergiomarone

Sergio Marone tirou a segunda-feira (15) para levar a temperatura às alturas com um clique para lá de quente compartilhado na web. O ator apareceu seminu, apenas com uma tarja escondendo as partes íntimas, logo depois de se submeter a uma sessão de bronzeamento artificial

> Sergio Marone diz que já pagou por sexo para esquecer ex

No clique, o galã ostentou um corpão sarado com abdômen que chamou a atenção dos seguidores. 

O ator Sergio Marone exibe corpão sarado após sessão de bronzeamento artificial Crédito: Reprodução/Instagram

> Ex-BBB tira toalha, exibe corpão e provoca fãs na web; veja vídeo

Depois da repercussão da foto, o bonitão decidiu apagar o registro. Mas já era tarde demais e vários perfis da internet já haviam printado o clique. 

