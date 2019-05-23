Conta de Orlando Drummond no Instagram é tirada do ar: 'suspensa'

Guilherme Briggs fala sobre Instagram de Orlando Drummond Crédito: Instagram / @guilhermebriggs

O recém-criado perfil do Instagram do ator e dublador Orlando Drummond, que tem 99 anos de idade, chamou atenção de fãs ao sair do ar na tarde desta quarta-feira,(22), quando já havia realizado ao menos três postagens e contava com mais de 15 mil seguidores.

O E+ entrou em contato com Felipe Drummond, neto de Orlando, que informou o motivo do 'sumiço' do perfil:"Infelizmente a conta do meu avô foi denunciada como fake e foi suspensa. Estamos correndo atrás para ela voltar o quanto antes".

O dublador Guilherme Briggs publicou stories em seu Instagram lamentando o bloqueio do perfil de seu colega e alertando usuários sobre a criação de perfis fakes que surgiram posteriormente.

Orlando Drummond ficou conhecido por dar voz a personagens como Scooby-Doo e Popeye, além de interpretar o 'Seu Peru' na Escolinha do Professor Raimundo.

O E+ entrou em contato com a assessoria do Instagram, que, por telefone, afirmou que a situação seria investigada para possíveis esclarecimentos futuros.

O INSTAGRAM DE ORLANDO DRUMMOND

Orlando Drummond criou seu primeiro perfil em uma rede social na última segunda-feira (20).

"Hoje foi dia de fazer o que eu mais amo junto com meus netos Felipe e Alexandre", escreveu, ao lado das hashtags "dublagem" e "versão brasileira", em frente a um estúdio de dublagem.