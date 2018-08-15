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Polêmica

'Consegui fugir', diz Gretchen sobre violência que sofreu de ex-marido

Cantora revelou que um de seus maridos já a agrediu e que, na ocasião, ainda não existia a Lei Maria da Penha, aprovada em 2006

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 13:34
. Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Durante entrevista no Programa do Porchat da terça-feira, 14, a cantora Gretchen revelou ter sido vítima de violência doméstica durante um dos seus casamentos. Sem revelar quem foi o marido que a agrediu, Gretchen explicou que o caso aconteceu antes da vigência da Lei Maria da Penha, aprovada em 2006, e que trouxe maior proteção jurídica para as vítimas desse crime.
"Naquela época não tinha [a Lei] Maria da Penha. Eu tinha vergonha, minha mãe chegava em casa e eu estava de braço roxo, testa roxa e dava respostas idiotas, dizia que bati no armário. Teve um momento que não suportei mais e consegui fugir. Quando ele voltou, se fosse atrás de mim cairia na imprensa. Corria o risco de eu contar e ficaria pior", lembrou a cantora.
O episódio será mostrado no filme sobre a vida da cantora, que terá a direção de
Antonia Fontenelle
, e Gretchen já avisou a ele que vai aparecer na produção. "A gente vai falar de violência doméstica, da perda do meu bebê quando nasceu, traição, tudo. Vou contar toda a verdade, já avisei o povo. Ele não está mais aqui no Brasil, mas sabe", disse ao apresentador
Fábio Porchat
.
Perguntada se teme algum processo por parte do ex-marido, a Rainha do Rebolado afirmou que não porque é tudo verdade. "Processo de uma coisa que é verdade? Não tem que provar, é a minha palavra, e eu sei contar direitinho o que aconteceu. Por isso resolvi que essa parte do filme fosse importante", explicou Gretchen.

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