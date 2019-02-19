Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CASÓRIO

Conhecido pela série 'Glee', Darren Criss se casa com Mia Swier nos EUA

Ator havia anunciado o noivado em janeiro deste ano

Publicado em 

18 fev 2019 às 21:49

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 21:49

18/02/2019 - Mia Swier e Darren Criss estão oficialmente casados Crédito: Instagram / @darrencriss
O ator Darren Criss, de 32 anos, casou-se no sábado, 16, com a produtora de televisão Mia Swier, em New Orleans, nos Estados Unidos.
Conhecido pela série Glee, Criss anunciou o noivado com Mia em janeiro deste ano, quando ainda planejavam o matrimônio. "Droga, ninguém me disse que planejar um casamento é tão difícil", escreveu a mulher no Instagram há um mês.
Darren Criss foi o vencedor do Emmy 2018 na categoria de melhor ator em minissérie ou filme, com a obra O assassino de Gianni Versace: American Crime Story.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados