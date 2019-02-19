Conhecido pela série 'Glee', Darren Criss se casa com Mia Swier nos EUA

18/02/2019 - Mia Swier e Darren Criss estão oficialmente casados Crédito: Instagram / @darrencriss

O ator Darren Criss, de 32 anos, casou-se no sábado, 16, com a produtora de televisão Mia Swier, em New Orleans, nos Estados Unidos.

Conhecido pela série Glee, Criss anunciou o noivado com Mia em janeiro deste ano, quando ainda planejavam o matrimônio. "Droga, ninguém me disse que planejar um casamento é tão difícil", escreveu a mulher no Instagram há um mês.