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MÚSICA

Conheça os 10 pais mais ouvidos do Brasil

Plataforma de música digital listou os artistas mais ouvidos atualmente e que são pais

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 19:50
Cada pai tem um talento próprio e todos tem um pouquinho de super-herói. Dentro de casa todos fazem sucesso, mas alguns ganham fama mesmo é com sua voz pelo Brasil e pelo mundo.
São cantores que vivem a paternidade e a vida atribulada de shows. Algumas vezes dando conselhos, outra contando lamentos vividos em histórias de amor ou cotidiano, eles mostram que sua música vai além.
A Deezer, serviço global de streaming, fez um levantamento dos pais cantores mais ouvidos no Brasil em 2018. Todos são artistas em pleno auge de suas carreiras e com milhões de fãs Brasil afora, que cantando e encantando a todos dividem sua vida entre ser artista e ser, simplesmente, PAI. Confira a lista dos 10 mais ouvidos no Brasil na plataforma.
TOP 10 MAIS OUVIDOS NO BRASIL
Jorge e Mateus, pais de Davi e Dom, respectivamente
A dupla Jorge e Mateus com suas famílias Crédito: Reprodução/Instagram
Matheus e Kauan, os dois são pais também
Matheus e Kauan com suas famílias, em foto de 2015 Crédito: Alexandre Battibugli/Contigo
Wesley Safadão, pai de Ysis e Yhudi , esperando pelo terceiro filho
Wesley Safadão e a família Crédito: Instagram/@wesleysafadao
 
Zé Neto e Cristiano, Zé Neto é pai de José Filho e Cristiano é pai de Pietra
Gusttavo Lima, que acaba de ser papai pela segunda vez
O cantor Gusttavo Lima com seus dois filhos Crédito: Instagram/@Gusttavolima
Ferrugem, pai de duas meninas
Bruno e Marrone, ambos são pais
O cantor Bruno, da dupla com Marrone, e sua família Crédito: Reprodução
Diego, da dupla Henrique e Diego, que é pai da Anna Clara
O sertanejo Diego, da dupla com Henrique, com a filha Crédito: Instagram/@diego_hed
Fernando, da dupla Fernando & Sorocaba, pai de Kamily e Alice
O vocalista do Coldplay, Chris Martin, é pai de Apple e Moses
O cantor Chris Martin, do Coldplay, com os filhos Apple e Moses Crédito: Reprodução/Instagram
 

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