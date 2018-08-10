Conheça os 10 pais mais ouvidos do Brasil

Cada pai tem um talento próprio e todos tem um pouquinho de super-herói. Dentro de casa todos fazem sucesso, mas alguns ganham fama mesmo é com sua voz pelo Brasil e pelo mundo.

São cantores que vivem a paternidade e a vida atribulada de shows. Algumas vezes dando conselhos, outra contando lamentos vividos em histórias de amor ou cotidiano, eles mostram que sua música vai além.

A Deezer, serviço global de streaming, fez um levantamento dos pais cantores mais ouvidos no Brasil em 2018. Todos são artistas em pleno auge de suas carreiras e com milhões de fãs Brasil afora, que cantando e encantando a todos dividem sua vida entre ser artista e ser, simplesmente, PAI. Confira a lista dos 10 mais ouvidos no Brasil na plataforma.

TOP 10 MAIS OUVIDOS NO BRASIL

Jorge e Mateus, pais de Davi e Dom, respectivamente

A dupla Jorge e Mateus com suas famílias Crédito: Reprodução/Instagram

Matheus e Kauan, os dois são pais também

Matheus e Kauan com suas famílias, em foto de 2015 Crédito: Alexandre Battibugli/Contigo

Wesley Safadão, pai de Ysis e Yhudi , esperando pelo terceiro filho

Wesley Safadão e a família Crédito: Instagram/@wesleysafadao





Zé Neto e Cristiano, Zé Neto é pai de José Filho e Cristiano é pai de Pietra

Gusttavo Lima, que acaba de ser papai pela segunda vez

O cantor Gusttavo Lima com seus dois filhos Crédito: Instagram/@Gusttavolima

Ferrugem, pai de duas meninas

Bruno e Marrone, ambos são pais

O cantor Bruno, da dupla com Marrone, e sua família Crédito: Reprodução

Diego, da dupla Henrique e Diego, que é pai da Anna Clara

O sertanejo Diego, da dupla com Henrique, com a filha Crédito: Instagram/@diego_hed

Fernando, da dupla Fernando & Sorocaba, pai de Kamily e Alice

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, é pai de Apple e Moses

O cantor Chris Martin, do Coldplay, com os filhos Apple e Moses Crédito: Reprodução/Instagram