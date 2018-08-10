Conheça os 10 pais mais ouvidos do Brasil

Cada pai tem um talento próprio e todos tem um pouquinho de super-herói. Dentro de casa todos fazem sucesso, mas alguns ganham fama mesmo é com sua voz pelo Brasil e pelo mundo.
São cantores que vivem a paternidade e a vida atribulada de shows. Algumas vezes dando conselhos, outra contando lamentos vividos em histórias de amor ou cotidiano, eles mostram que sua música vai além.
A Deezer, serviço global de streaming, fez um levantamento dos pais cantores mais ouvidos no Brasil em 2018. Todos são artistas em pleno auge de suas carreiras e com milhões de fãs Brasil afora, que cantando e encantando a todos dividem sua vida entre ser artista e ser, simplesmente, PAI. Confira a lista dos 10 mais ouvidos no Brasil na plataforma.
TOP 10 MAIS OUVIDOS NO BRASIL
Jorge e Mateus, pais de Davi e Dom, respectivamente
Matheus e Kauan, os dois são pais também
Wesley Safadão, pai de Ysis e Yhudi , esperando pelo terceiro filho
Zé Neto e Cristiano, Zé Neto é pai de José Filho e Cristiano é pai de Pietra
Gusttavo Lima, que acaba de ser papai pela segunda vez
Ferrugem, pai de duas meninas
Bruno e Marrone, ambos são pais
Diego, da dupla Henrique e Diego, que é pai da Anna Clara
Fernando, da dupla Fernando & Sorocaba, pai de Kamily e Alice
O vocalista do Coldplay, Chris Martin, é pai de Apple e Moses