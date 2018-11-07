Conheça o perfil gastronômico de Maisa Silva no Instagram

06/11/2018 - Maisa volta a postar em Instagram gastronômico Crédito: Instagram / @maisa

Na 'contramão' dos perfis com tendência fitness, a atriz Maisa Silva voltou a usar a conta Comidas da Maisa, criada no último mês de maio e que não tinha novas postagens desde julho, na qual compartilha fotos de pratos deliciosos que saboreia em suas aventuras gastronômicas.

Seus mais de 80 mil seguidores também conferem indicações de restaurantes e pratos saudáveis, mas a jovem de 16 anos não esconde o quanto gosta de comidas que "fogem da dieta", como hambúrgueres e sorvetes. Em um dos cliques, Maisa mostra uma feijoada vegana: "Restaurante vegetariano é só explosão de sabor e amor. Não sou vegetariana, mas adoro inserir coisas do tipo no meu cardápio."