Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CARREIRA

Conheça o perfil gastronômico de Maisa Silva no Instagram

Atriz não esconde paixão por comidas que 'quebram' a dieta

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 22:24
06/11/2018 - Maisa volta a postar em Instagram gastronômico Crédito: Instagram / @maisa
Na 'contramão' dos perfis com tendência fitness, a atriz Maisa Silva voltou a usar a conta Comidas da Maisa, criada no último mês de maio e que não tinha novas postagens desde julho, na qual compartilha fotos de pratos deliciosos que saboreia em suas aventuras gastronômicas.
Seus mais de 80 mil seguidores também conferem indicações de restaurantes e pratos saudáveis, mas a jovem de 16 anos não esconde o quanto gosta de comidas que "fogem da dieta", como hambúrgueres e sorvetes. Em um dos cliques, Maisa mostra uma feijoada vegana: "Restaurante vegetariano é só explosão de sabor e amor. Não sou vegetariana, mas adoro inserir coisas do tipo no meu cardápio."
Em seus stories, ela explica que ficou ausente devido ao intercâmbio que realizou em julho deste ano. Agora de volta, Maisa conta que os hábitos alimentares mudaram: "Eu não como mais carne vermelha, raramente como frango e estou comendo mais peixe".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados