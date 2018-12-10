Conheça o novo affair de Bruna Marquezine, segundo colunista

Crédito: Reprodução/Instagram @affectionbrunam

Os dois ficaram juntinhos no show de Ivete Sangalo em São Paulo. Ao que tudo indica, é porque a fila de Bruna Marquezine andou e ela está se dando ao direito de conhecer melhor um rapaz de Niterói, chamado Heron Leal, de acordo com informações do colunista Leo Dias.

O casal também esteve hospedado no mesmo hotel em São Paulo para o show da cantora baiana e foram clicados juntos ao lado de Manu Gavassi e amigos.