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Amor está no ar

Conheça o novo affair de Bruna Marquezine, segundo colunista

Segundo o colunista Leo Dias, a fila andou e o novo amor da atriz é Heron Leal

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 12:17
Crédito: Reprodução/Instagram @affectionbrunam
Os dois ficaram juntinhos no show de Ivete Sangalo em São Paulo. Ao que tudo indica, é porque a fila de Bruna Marquezine andou e ela está se dando ao direito de conhecer melhor um rapaz de Niterói, chamado Heron Leal, de acordo com informações do colunista Leo Dias. 
O casal também esteve hospedado no mesmo hotel em São Paulo para o show da cantora baiana e foram clicados juntos ao lado de Manu Gavassi e amigos. 
Segundo Leo Dias, Heron esteve na Grécia no mesmo período em que Bruna curtia suas férias - sem Neymar - após o fim de "Deus Salve o Rei", da Globo. Nessa ocasião, o casal Brumar teoricamente ainda estava junto. 

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