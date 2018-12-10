Conheça o novo affair de Bruna Marquezine, segundo colunista

Os dois ficaram juntinhos no show de Ivete Sangalo em São Paulo. Ao que tudo indica, é porque a fila de Bruna Marquezine andou e ela está se dando ao direito de conhecer melhor um rapaz de Niterói, chamado Heron Leal, de acordo com informações do colunista Leo Dias.
O casal também esteve hospedado no mesmo hotel em São Paulo para o show da cantora baiana e foram clicados juntos ao lado de Manu Gavassi e amigos.
Segundo Leo Dias, Heron esteve na Grécia no mesmo período em que Bruna curtia suas férias - sem Neymar - após o fim de "Deus Salve o Rei", da Globo. Nessa ocasião, o casal Brumar teoricamente ainda estava junto.