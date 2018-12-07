Conheça as novas misses Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2019 do ES

Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2019: as organizadoras Ivete e Thays do Espírito Santo com as coroadas da noite, Vitória Rangel, Izabela Zanette, Vitória Belshoff e Beatriz Adão Crédito: Vitor Machado

O Espírito Santo ganhou quatro novas representantes da beleza capixaba na noite desta quinta-feira (6), quando um espaço de eventos de Vila Velha serviu de palco para meninas e meninos ostentarem o talento nas passarelas na busca da faixa e da coroa. Izabela Zanette, 4 anos, Vitória Rangel, 10 anos, Vitória Belshoff, 15 anos, e Beatriz Adão, 18 anos, são as donas das coroas de misses Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2019, respectivamente.

As belas representam bem o Espírito Santo, uma vez que são de municípios diversos, que englobam a região metropolitana, o interior e as montanhas. Izabela é de Vila Velha, enquanto as Vitórias e Beatriz são de Bom Jesus do Norte, Domingos Martins e João Neiva, respectivamente. Felizes, todas comemoram a realização do sonho de ser ícone de beleza.

Agora, as eleitas têm o dever de se prepararem para a etapa nacional, que acontece em 2019, assim como as que se elegeram no ano passado já vão, no próximo ano, representar o Brasil em Paris, na França, e em Orlando, nos Estados Unidos. "Esse é um dos pontos mais importantes para que a gente volte ao Espírito Santo, ano que vem, com a quantidade de títulos que tivemos neste ano", lembra Thays, se referindo ao fato de em 2018 ter voltado dos concursos nacionais com quase uma dezena de capixabas coroados e aptos a, em 2019, representarem o Brasil em concursos no estrangeiro.

PREPARAÇÃO

Daqui até os próximos concursos nacionais, que devem acontecer ao longo de 2019 contemplando todas as categorias, o momento será de preparação. Ivete e Thays do Espírito Santo destacam que os treinamentos com as misses começa quase que imediatamente e compreende desde simpatia com os jurados até técnicas de desfile, que exigem um pouco mais de tempo.

Para Thays, a preparação exige determinação e foco das jovens, que acabam aprendendo com certa facilidade sobre o assunto porque se interessam pelo tema. "O fato de elas gostarem do que estão fazendo colabora muito para um bom trabalho".

A organizadora acredita que as primeiras seletivas e resultados já apontam para um saldo satisfatório. É que neste ano mais de 2,5 mil jovens se inscreveram no Estado. Delas, 95 foram selecionadas e, na noite desta quinta (6), apenas quatro foram coroadas. "É um funil muito grande, que acaba sendo o primeiro filtro para um bom resultado. Mas todas são vencedoras, porque já passaram por testes que só quem é vencedora consegue passar", comemora.

MISS BRASIL NO CORPO DE JURADOS

O corpo de jurados, desta vez, contou com a presença da Miss Brasil 2010, Débora Lyra, que foi inclusive descoberta pelas organizadoras do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen, Thays e Ivete do Espírito Santo. Em bate-papo com a reportagem, a capixaba que há dois anos mora em Goiânia com o noivo lembrou que participou da terceira edição do evento, que neste ano completou 19 anos. "É uma porta de entrada. E eu lembro que, em seguida, fui para o nacional em Salvador, na Bahia, e sabia que era esse o caminho que queria trilhar", conclui.

Quando vejo as meninas trilhando esses passos da beleza hoje é impossível não me emocionar e lembrar de como era tudo quando eu comecei - Débora Lyra, Miss Brasil 2010

Débora julgou as categorias Juvenil e Teen e também lembrou que nos seus primeiros passos da beleza conquistou, nesse mesmo concurso, o título de Miss Espírito Santo Juvenil. "À época lembro que não tinha a categoria Teen, então eu ganhei no Juvenil, porque participei do concurso há 16 anos (risos). Mas foi muito bom e é sempre muito engrandecedor. Se não fosse por essa experiência eu não teria chegado ao título máximo nacional, em 2010", comemora.

COROAÇÕES

Mini Miss Espírito Santo 2019

Izabela Zanette, 4 anos, de Vila Velha

Mini Miss Espírito Santo 2019: Izabela Zanette, de 4 anos, de Vila Velha Crédito: Vitor Machado

Miss Espírito Santo Mirim 2019

Vitória Rangel, 10 anos, de Bom Jesus do Norte

Miss Espírito Santo Mirim 2019: Vitória Rangel, de 10 anos, de Bom Jesus do Norte Crédito: Vitor Machado

Miss Espírito Santo Juvenil 2019

Vitória Belshoff, 15 anos, Domingos Martins

Miss Espírito Santo Juvenil 2019: Vitória Belshoff, de 15 anos, de Domingos Martins Crédito: Vítor Machado

Miss Espírito Santo Teen 2019

Beatriz Adão, 18 anos, João Neiva