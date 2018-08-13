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Conheça a top queniana refugiada que virou embaixadora da Unicef

Halima Aden faz história no mundo da moda ao usar hijab em editoriais das principais revistas do mercado

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 16:47
Aos 20 anos, a modelo queniana Halima Aden tem uma história de superação e de quebra de barreiras. Ela nasceu no campo de refugiados do Kakuma, no Quênia e se tornou cidadã americana e embaixadora da Unicef. Ela também detém foi a primeira miss a desfilar usando um burquíni e a primeira modelo a desfilar nas semanas de moda de Nova York e Milão usando um hijab.
"Durante minha infância e adolescência, nunca vi revistas pintando mulheres muçulmanas de maneira positiva. Na verdade, se eu visse um artigo sobre alguém que se parece comigo, seria completamente o oposto", conta ela para a Teen Vogue de agosto, publicação da qual é capa (ela também já foi a protagonista de revistas como Allure e Vogue britânica.
Antes dela nascer, sua família morava em um vilarejo que foi incendiado durante a Guerra Civil da Somália. Eles andaram 12 dias até chegarem ao campo de refugiados de Kakuma. Em 2004, quando Halima tinha 7 anos, se mudaram para os Estados Unidos, morando primeiro em St. Louis, no Missouri, e depois em St. Cloud, Minnesota.
Em 2016, ela se juntou a um grupo de estudantes somalianos para uma passeata contra a violência após um jovem de seu país esfaquear pessoas em um shopping em St. Cloud. ("É difícil porque, por ele ser somaliano, toda a comunidade teve que ir a público de desculpar e condenar seus atos.")
Durante o ato, ela começou a brincar com um bebê que tentava tirar o seu hijab, o que foi fotografado e viralizou na cidade. Logo depois, ela participou do Miss Minnesota, usando um burkini. Foi o bastante para atrair a atenção da mídia norte-americana e da lendária editora de moda Carine Roitfeld, que a colocou na capa da CR Fashion Book.
"Ela disse que me escolheu porque me achou linda, e nada mais", conta à Teen Vogue. "Esqueça o hijab. Isso fez com que eu sentisse que posso ser eu mesma e isso basta."
Depois, veio o contrato com a IMG Models - agência responsável pelas carreiras de Gisele Bündchen e pelas irmãs Hadid. Ela é a primeira modelo da empresa que tem uma cláusula no contrato sobre o uso do hijab. "Quando eu tive essa oportunidade, me certifiquei de que não estava me apagando. Nosso primeiro encontro durou quatro horas e fiz tudo em meus termos. Eles me apoiaram muito e sei que, em todos os meus trabalhos, as pessoas no set sabem o que eu posso e não posso usar", conta no programa de TV CBS This Morning.
Mas, o que ela considera sua maior conquista até o momento, é ter sido nomeada embaixadora da Unicef. "Quando eu contei, ela começou a chorar. Foi a primeira vez na minha carreira de modelo que ela se sentiu verdadeiramente orgulhosa de mim" explica. "Como viemos de uma cultura diferente, ela não entende o real impacto de ser representada em uma capa de revista, mas entende eu trabalhar na Unicef."

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