Confeiteira faz torta reproduzindo o casal real Harry e Meghan

A febre do casamento real vai se espalhando com cada vez mais força pelo Reino Unido. Prova disso é o que faz a confeiteira Lara Mason. Empolgada com o casório do príncipe Harry com a plebeia Meghan Markle, a britânica fez uma torta em que reproduz, em tamanho natural, os pombinhos famosos.
Lara levou 250 horas de trabalho para concluir a torta inusitada, que, segundo ela, dá para servir 500 pessoas. Ela usou na preparação da massa, contou o "Mirror", 300 ovos, 15 quilos de farinha, 15 quilos de manteiga e 15 quilos de açúcar. Na decoração, a confeiteira acrescentou 10 quilos de creme de manteiga, 20 quilos de chocolate e 50 quilos de glacê.
"É a torta mais alta que já fiz. Uma das minhas filhas gêmeas tentou abraçar o príncipe, como se ele fosse real", contou ela.
A torta ficará armazenada até novembro, quando será estrela de um evento de confeiteiros em Birmingham (Inglaterra).
O badalado casamento acontecerá no próximo sábado (19/5), em capela no castelo de Windsor.