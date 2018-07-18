Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Miss Bumbum

Concurso vai notificar candidata que foi operada por 'Doutor Bumbum'

Flávia já alegou a um jornal que pagou R$ 40 mil ao 'Doutor Bumbum' para fazer um procedimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 18:38

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 18:38

Candidata ao Miss Bumbum, Flávia Tamayo Crédito: Reprodução/Instagram @flaviatamayooficial
Candidata ao Miss Bumbum, Flávia Tamayo está na mira da organização do Miss Bumbum. Em comunicado enviado à imprensa, os organizadores garantem que vão notificá-la judicialmente "e ela terá que comprovar, até 72 horas, através de uma ressonância magnética, que não utilizou o produto para o bumbum. O teste decidirá a permanência da candidata na corrida do título nacional".
De acordo com o comunicado, "é de conhecimento de todas as candidatas as regras da competição. Sua participação só é considerada para candidatas que tiverem o bumbum natural, sem aplicação de produtos ou próteses de silicone".
Flávia Tamayo, candidata do Distrito Federal, contou ao jornal Extra ter feito o procedimento de bioplastia em suas nádegas e coxas com o médico Denis César Barros Furtado, conhecido como "Doutor Bumbum". Ela revelou também que pagou R$ 40 mil para que o médico fizesse o procedimento. Antes de começar, Flavia diz também que bebeu junto com o Denis vinho e espumante.
Leia o comunicado na íntegra:
O concurso Miss bumbum notificará a candidata do Distrito Federal Flávia Tamayo, que terá 72 horas para comprovar através de uma ressonância magnética que não utilizou o produto para o bumbum. O teste decidirá a permanência da candidata na corrida do título. Em matéria publicada no jornal Extra, a candidata afirma sua consulta e divulga fotos do procedimento.
É de conhecimento de todas as candidatas as regras da competição. Sua participação só é considerada para candidatas que tiverem o bumbum natural, sem aplicação de produtos ou próteses de silicone.
O Miss Bumbum, desde sua criação em 2011, é um concurso de beleza que tem como fundamento mostrar mulheres que cuidam do corpo como forma de exibir sua vida saudável (lifestyle).
Ao todo, são 27 mulheres que representam os 27 estados do Brasil. Nesse sentido, o concurso repudia de todas as formas a banalização de procedimentos estéticos e, de ordem interna, não aceita parcerias com médicos, clínicas ou qualquer tipo de procedimento que nos são oferecidos.
O concurso foi tema de mais de 42 documentários ao redor do mundo. Em setembro, na BBC, abordará o tema cirurgias plásticas dentro da competição e como o abuso de procedimentos estéticos afetam a vida das concorrentes. Também vamos falar sobre como isso é tratado dentro da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados