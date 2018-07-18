Concurso vai notificar candidata que foi operada por 'Doutor Bumbum'

Candidata ao Miss Bumbum, Flávia Tamayo Crédito: Reprodução/Instagram @flaviatamayooficial

Candidata ao Miss Bumbum, Flávia Tamayo está na mira da organização do Miss Bumbum. Em comunicado enviado à imprensa, os organizadores garantem que vão notificá-la judicialmente "e ela terá que comprovar, até 72 horas, através de uma ressonância magnética, que não utilizou o produto para o bumbum. O teste decidirá a permanência da candidata na corrida do título nacional".

De acordo com o comunicado, "é de conhecimento de todas as candidatas as regras da competição. Sua participação só é considerada para candidatas que tiverem o bumbum natural, sem aplicação de produtos ou próteses de silicone".

Flávia Tamayo, candidata do Distrito Federal, contou ao jornal Extra ter feito o procedimento de bioplastia em suas nádegas e coxas com o médico Denis César Barros Furtado, conhecido como "Doutor Bumbum". Ela revelou também que pagou R$ 40 mil para que o médico fizesse o procedimento. Antes de começar, Flavia diz também que bebeu junto com o Denis vinho e espumante.

Leia o comunicado na íntegra:

O concurso Miss bumbum notificará a candidata do Distrito Federal Flávia Tamayo, que terá 72 horas para comprovar através de uma ressonância magnética que não utilizou o produto para o bumbum. O teste decidirá a permanência da candidata na corrida do título. Em matéria publicada no jornal Extra, a candidata afirma sua consulta e divulga fotos do procedimento.

É de conhecimento de todas as candidatas as regras da competição. Sua participação só é considerada para candidatas que tiverem o bumbum natural, sem aplicação de produtos ou próteses de silicone.

O Miss Bumbum, desde sua criação em 2011, é um concurso de beleza que tem como fundamento mostrar mulheres que cuidam do corpo como forma de exibir sua vida saudável (lifestyle).

Ao todo, são 27 mulheres que representam os 27 estados do Brasil. Nesse sentido, o concurso repudia de todas as formas a banalização de procedimentos estéticos e, de ordem interna, não aceita parcerias com médicos, clínicas ou qualquer tipo de procedimento que nos são oferecidos.