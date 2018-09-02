Com problemas nas costas, Beth carvalho faz show deitada

Beth Carvalho fez show comemorativo deitada Crédito: Reprodução / Instagram

O encontro de Beth Carvalho com o grupo Fundo de Quintal, realizado na noite deste sábado (1) em uma casa de shows na Barra da Tijuca, ganhou um elemento dramático a mais: além da celebração do disco De pé no chão, de 1978, um marco na história do samba moderno, o público viu a cantora de 72 anos se apresentar deitada, devido a problemas de coluna que a assolam há anos. A filha de Beth, Luana Carvalho, já havia dito nas redes sociais que a mãe cantaria deitada em um divã.

O show começou com 30 minutos de atraso, ao som de Marcando bobeira, com a cantora sentada, cercada pelos músicos do Fundo de Quintal, como Bira Presidente, Sereno e Ubirany.

"Estou muito feliz por estar aqui comemorando os 40 anos deste disco", disse Beth ao cumprimentar o público. "Mas eu não posso ficar muito tempo sentada, então pedi à produção para trazer esta chaise longue. Assim como existe Na cama com Madonna, agora tem Na cama com Beth Carvalho."