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Com problemas nas costas, Beth carvalho faz show deitada

Doente da coluna, cantora de 72 anos festejou os 40 do disco De pé no chão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2018 às 12:18

Publicado em 02 de Setembro de 2018 às 12:18

Beth Carvalho fez show comemorativo deitada Crédito: Reprodução / Instagram
O encontro de Beth Carvalho com o grupo Fundo de Quintal, realizado na noite deste sábado (1) em uma casa de shows na Barra da Tijuca, ganhou um elemento dramático a mais: além da celebração do disco De pé no chão, de 1978, um marco na história do samba moderno, o público viu a cantora de 72 anos se apresentar deitada, devido a problemas de coluna que a assolam há anos. A filha de Beth, Luana Carvalho, já havia dito nas redes sociais que a mãe cantaria deitada em um divã.
O show começou com 30 minutos de atraso, ao som de Marcando bobeira, com a cantora sentada, cercada pelos músicos do Fundo de Quintal, como Bira Presidente, Sereno e Ubirany.
"Estou muito feliz por estar aqui comemorando os 40 anos deste disco", disse Beth ao cumprimentar o público. "Mas eu não posso ficar muito tempo sentada, então pedi à produção para trazer esta chaise longue. Assim como existe Na cama com Madonna, agora tem Na cama com Beth Carvalho."
Ouvindo aplausos e saudações como guerreira! e poderosa!, ela se deitou, sem drama, e deu continuidade ao show, ao som de Ô, Isaura e Goiabada Cascão. Recostada em almofadas douradas, apresentou as músicas, lembrando histórias de sambistas como Monarco e Sérgio Cabral (pai), e comandou a noite com a competência de sempre.

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