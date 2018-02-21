Com problemas na audição e visão, Claudia Rodrigues é internada

Claudia Rodrigues é internada às pressas em SP Crédito: Reprodução | Facebook

Claudia Rodrigues continua sua batalha contra a esclerose múltipla. Agora, a atriz foi levada às pressas para uma clínica no interior de São Paulo. A humorista, de 46 anos, apresentou problemas de visão e audição, por conta de complicações da doença contra a qual luta desde 2000.

Claudia segue o tratamento em regime fechado e sem previsão de alta. "Ela foi internada para evitar um possível surto, pois estava tendo alguns sintomas como falha na visão e na audição e dificuldade de caminhar", disse a empresária de Claudia, Adriane Bonatto, ao jornal Extra.