Com problemas na audição e visão, Claudia Rodrigues é internada

Claudia Rodrigues continua sua batalha contra a esclerose múltipla. Agora, a atriz foi levada às pressas para uma clínica no interior de São Paulo. A humorista, de 46 anos, apresentou problemas de visão e audição, por conta de complicações da doença contra a qual luta desde 2000.
Claudia segue o tratamento em regime fechado e sem previsão de alta. "Ela foi internada para evitar um possível surto, pois estava tendo alguns sintomas como falha na visão e na audição e dificuldade de caminhar", disse a empresária de Claudia, Adriane Bonatto, ao jornal Extra.
Segundo a empresária, Claudia fez uma bateria de exames e já está recuperando a audição e a visão.