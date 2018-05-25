Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PREVENIDA

Com medo de morrer, Eliana diz que fez testamento antes de Manuela nascer

Apresentadora conta que sentiu pânico antes de dar à luz após gestação de risco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 19:14

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 19:14

Eliana com os filhos Manuela e Arthur Crédito: Instagram / @eliana
Aos 44 anos, Eliana é mãe de Arthur, de seis anos, e Manuela, de oito meses. Com gestações bem diferentes - a segunda foi de risco -, ela conta que teve crise de pânico antes de a caçula nascer e chegou a fazer um testamento, pois tinha medo de morrer.
"Um dia antes de a Manuela nascer, tive uma síndrome, um pânico, fiquei com medo de morrer. Fiz testamento. Fiz tudo o que você pode imaginar como despedida. Até passei o código do meu celular para duas amigas. Tive um surto mesmo", disse a apresentadora em entrevista à revista Crescer.
Eliana teve deslocamento de placenta durante a gestação, hemorragia e passou por uma cirurgia no útero quando estava na 11ª semana. Para cuidar da saúde dela e da filha que estava por vir - ela já tinha passado por um aborto espontâneo -, ela ficou cinco meses em repouso absoluto, afastada das gravações no SBT.
"Ele [Silvio Santos] se assustou, não pelo trabalho, mas porque não tinha noção da gravidade. Foi muito carinhoso e me disse: 'Esquece o trabalho agora. Vai cuidar da sua família'. Essa frase foi muito acolhedora naquele momento", conta a apresentadora.
Sobre a relação entre os filhos, Eliana conta que Arthur adora brincar com Manuela e se tornou mais independente depois que ela nasceu. "Às vezes, ele aparece com a bermuda ao contrário, uma meia lá em cima e a outra lá embaixo. Ele não sabia amarrar o tênis e aprendeu de uns meses para cá. Está se virando - e está gostando", diz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória
Guardador de carros foragido é preso com ajuda de totem de segurança em Vitória
Estrada no interior de Pancas em más condições, impedindo crianças de irem à escola
Até 20 dias sem ir à aula: estradas ruins isolam mais de 100 alunos em Pancas
Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados