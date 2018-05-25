Com medo de morrer, Eliana diz que fez testamento antes de Manuela nascer

Eliana com os filhos Manuela e Arthur Crédito: Instagram / @eliana

Aos 44 anos, Eliana é mãe de Arthur, de seis anos, e Manuela, de oito meses. Com gestações bem diferentes - a segunda foi de risco -, ela conta que teve crise de pânico antes de a caçula nascer e chegou a fazer um testamento, pois tinha medo de morrer.

"Um dia antes de a Manuela nascer, tive uma síndrome, um pânico, fiquei com medo de morrer. Fiz testamento. Fiz tudo o que você pode imaginar como despedida. Até passei o código do meu celular para duas amigas. Tive um surto mesmo", disse a apresentadora em entrevista à revista Crescer.

Eliana teve deslocamento de placenta durante a gestação, hemorragia e passou por uma cirurgia no útero quando estava na 11ª semana. Para cuidar da saúde dela e da filha que estava por vir - ela já tinha passado por um aborto espontâneo -, ela ficou cinco meses em repouso absoluto, afastada das gravações no SBT.

"Ele [Silvio Santos] se assustou, não pelo trabalho, mas porque não tinha noção da gravidade. Foi muito carinhoso e me disse: 'Esquece o trabalho agora. Vai cuidar da sua família'. Essa frase foi muito acolhedora naquele momento", conta a apresentadora.