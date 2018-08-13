Com indecisão de Sabrina Sato e Duda, Leda Nagle escolhe nome da neta

Sabrina Sato e Duda Nagle estão indecisos sobre qual será o nome da filha que está para nascer. A demora está mexendo com os fãs - e com a avó da criança, Leda Nagle, que já decidiu como chamará a pequena: "Minha neta menina sem nome, que vou chamar de Nina até decidirem nome...", escreveu ela, em seu Instagram, ao postar uma foto em que aparece com o filho e com a nora.
Os seguidores aprovaram a escolha: "Melhor do que os outros três divulgados", escreveu uma fã. "Nina é um lindo nome", disse outro seguidor. "Estou doida para ver a carinha dessa menina".
De acordo com o jornal Extra, em entrevistas, Sabrina Sato já citou diversos nomes que simpatiza, como Matilda, Amora, Nirvana, enquanto Duda revelou preferência por Maria Eduarda.