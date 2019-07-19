Com ex-BBB e jogador, Felipe Araújo realiza batizado do filho no ES

Publicado em 19 de julho de 2019 às 14:58
O filho de Felipe Araújo fruto de seu relacionamento com a capixaba Caroline Marchesi, Miguel Marchesi Araújo, de 5 meses, ganhou celebração e festa de batizado, em Vitória, na noite desta quinta-feira (18). A missa foi na Igreja São Camilo, na Mata da Praia, e a recepção privé para 75 convidados foi em cerimonial infantil de Bento Ferreira, também na Capital.
Além do cantor, outros famosos marcaram presença na festa, como o jogador de futebol Camilo Neves e o ex-BBB Antonio Rafaski. Toda a família de Felipe, incluindo irmãos, também prestigiaram o meeting.
Durante a recepção dos convidados, Felipe foi ao microfone falar sobre a satisfação que foi compartilhar desse momento com o herdeiro: "Estou muito feliz. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida batizar o Miguel".
O evento teve décor e cerimonial organizados por Elaine Borges e fotografia de Wanderson Lopes.
