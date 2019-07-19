Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fotos

Com ex-BBB e jogador, Felipe Araújo realiza batizado do filho no ES

Celebração aconteceu na Mata da Praia e festa privé foi em Bento Ferreira; evento foi todo organizado pela mãe do bebê, Caroline Marchesi
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

19 jul 2019 às 14:58

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 14:58

O filho de Felipe Araújo fruto de seu relacionamento com a capixaba Caroline Marchesi, Miguel Marchesi Araújo, de 5 meses, ganhou celebração e festa de batizado, em Vitória, na noite desta quinta-feira (18). A missa foi na Igreja São Camilo, na Mata da Praia, e a recepção privé para 75 convidados foi em cerimonial infantil de Bento Ferreira, também na Capital.
Além do cantor, outros famosos marcaram presença na festa, como o jogador de futebol Camilo Neves e o ex-BBB Antonio Rafaski. Toda a família de Felipe, incluindo irmãos, também prestigiaram o meeting.
Durante a recepção dos convidados, Felipe foi ao microfone falar sobre a satisfação que foi compartilhar desse momento com o herdeiro: "Estou muito feliz. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida batizar o Miguel".
O evento teve décor e cerimonial organizados por Elaine Borges e fotografia de Wanderson Lopes.
Crédito: Wanderson Lopes
Crédito: Wanderson Lopes
Crédito: Wanderson Lopes
Crédito: Wanderson Lopes
Crédito: Wanderson Lopes
Crédito: Wanderson Lopes
Crédito: Wanderson Lopes
Crédito: Wanderson Lopes
Crédito: Wanderson Lopes
Crédito: Wanderson Lopes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba felipe araujo Igreja Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados