Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Problema

Com dificuldades para amamentar, Bella Falconi faz desabafo

Recém-nascida, Stella já perdeu muito peso e terá que usar suplementos

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 15:53
Com dificuldades para amamentar, Bella Falconi faz desabafo em rede social Crédito: Reprodução/Instagram @bellafalconi
Bella Falconi se emocionou ao falar do esforço que está fazendo para amamentar a filha Stella, que nasceu na segunda-feira, 20. Isso porque a pequena não está conseguindo pegar o peito. Apesar de todo o apoio e instrução que está recebendo de profissionais, Bella conta que a filha já perdeu muito peso e, agora, precisa do apoio da fórmula, leite industrializado com nutrientes adequados para bebês. O desabafo foi feito no stories da página oficial dela no Instagram.
"E aí, pessoal. Estou lendo comentários do último post. Quero agradecer o carinho. Estou fazendo o que é possível e foi instruído. A Stella até agora não pegou o peito, não consegue, não suga, chora, grita desesperada. Já perdeu muito peso. A pediatra me disse para usar suplemento porque ela está perdendo muito peso", declarou Bella. A primeira filha da blogueira fitness, Vicky, também passou por dificuldades.
Ao responder a inúmeras críticas nos comentários do Instagram, Bella Falconi afirmou que nem tudo funciona igual para todo mundo. "Estou super bad esses dias. Não sei se ler os comentários faz eu me sentir melhor ou pior. Não estou suplementando porque eu quero. Ela não está aceitando o meu peito. Está sendo uma batalha novamente para mim. É muito difícil. Vocês não têm ideia. Não vou desistir. Tenham carinho e paciência", concluiu.
Mas não só Bella Falconi é vítima de comentários maldosos relacionados à amamentação nas redes sociais. Na Semana Mundial de Amamentação, no início de agosto, a apresentadora da TV Globo Fernanda Gentil foi alvo de xingamentos quando relatou que só conseguiu alimentar o filho usando a fórmula.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender
Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados