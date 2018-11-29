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OUSADA E POLÍTICA

Com charge adaptada de A Gazeta, Miss Bumbum 2018 posa para a 'Sexy'

Desenho é uma caricatura de duas charges feitas por Amarildo, que faz os desenhos diários para o jornal. Revista com a Miss Bumbum chega no dia 10 dezembro nas bancas

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 19:18
A final do Miss Bumbum, no último dia 5 de novembro, foi marcada por polêmicas que estamparam jornais impressos e site ao redor do mundo. Em uma aposta ousada, a revista Sexy tenta reviver seus tempo áureos que já despiram Gretchen, Viviane Araújo, Cissa Guimarães e muitas outras, trazendo como sua próxima capa a vencedora do concurso Miss Bumbum 2018, Ellen Santana.
A publicação divulgou a primeira foto do ensaio, com a modelo vestida com uma roupa diferente: de calcinha fio dental, Ellen veste uma camisa com as caricaturas dos presidentes Bolsonaro, Donald Trump e Lula. Na imagem, o presidente Lula aparece como barbeiro de Bolsonaro que apresenta uma foto de Donald Trump como modelo para o corte.
29/11/2018 - Sexy divulga a primeira imagem do ensaio da Miss Bumbum 2018 Crédito: @jlfoto | CO Assessoria
Porém, na imagem original, publicada em 2016 por A Gazeta, o barbeiro é um personagem comum, não o presidente Lula. "Eles pegaram o rosto de Lula de outra charge que fiz e encaixaram para colocar na revista", acredita Amarildo, que ficou surpreso ao ver a imagem estampada na camisa da Miss Bumbum 2018.
A imagem é uma adaptação de duas charges feitas por Amarildo, para o jornal A Gazeta. "A primeira, do Bolsonaro no barbeiro, é de uma charge de novembro de 2016. Já a cabeça do Lula eu utilizo ela há bastante tempo em diversas outras charges", explica. Confira no fim do texto as imagens originais.
Com o tema para lá de controverso, a edição chegará à todas as bancas do Brasil no dia 10 de dezembro. Queremos bater o recorde de vendas com esta publicação, declara Henrique Rossi diretor da publicação.
Charge Bolsonaro no barbeiro, publicada em 12/11/2016 Crédito: Amarildo
Charge Lula Crédito: Amarildo

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