Com Anitta, Vitão lança música "Complicado" e clipe com cenas calientes entre os dois

Cantor revela que ficaria de verdade com cantora longe das câmeras

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 16:31 - Atualizado há 6 anos

Vitão e Anitta em clima de romance no clipe de "Complicado" Crédito: Divulgação

"Estou muito feliz e com uma expectativa grande, principalmente depois que Anitta entrou no projeto. Imagino que será uma parada incrível e que a música vai crescer bastante. Estou empolgado", afirma Vitão, 20, que divulgou nesta sexta-feira (7) clique da música "Complicado", com a funkeira.

Escrita a 12 mãos, a letra da canção é uma parceria entre Vitão, Day, Diogo Piçarra, Carol Biazin, Dan, Marcelinho Ferraz e Pedro Dash. "Acabamos 'vomitando' a música. Foi super rápido, de última hora. Saiu no máximo em duas horas, naturalmente. As melhores coisas saem no susto [risos]", comenta o cantor paulistano.

Nos últimos dias, Vitão e Anitta viraram assunto nas redes sociais após o cantor beijar a funkeira durante um evento em São Paulo. Ele explica que a entrada de Anitta no projeto se deu por intermédio da Universal Music, sua gravadora, que enviou a canção para a funkeira.

Vitão diz que já conhecia Anitta pessoalmente, mas se atrapalha na hora de explicar como foi o primeiro encontro entre os dois. Diz apenas que fizeram uma reunião "há um bom tempo" para trocarem ideias sobre trabalho.

"Já tínhamos conversado um pouco sobre trabalho. Com a parceria em 'Complicado', nós acabamos ficando mais próximos, mais amigos. Nos conhecemos no hotel dela uma vez em que eu fui fazer uma reunião de trabalho com ela -já faz um bom tempo. Acabamos criando essa relação... Às vezes, ela me mandava ideias de repertório para shows, mas ainda éramos mais distantes. Naquela época, a gente estava vendo de trabalhar junto de alguma forma, mas não era sobre música."

Vitão assegura que, apesar de ser estrategicamente muito bom ter uma parceria com Anitta, a admiração pela cantora falou mais alto no projeto. "Claro que ela vai ajudar muito a música crescer, pela força que ela tem na internet e no cenário mundial, mas tê-la como artista é o mais importante. Ela é uma pessoa muito boa."

E, se depender do paulistano, a parceria musical com a carioca pode ir além. "Acho que rolaria [uma ficada] sim. Ela é uma pessoa muito legal, interessante e bonita. Com certeza."

Os dois devem se encontrar neste sábado (5) durante o festival de música Rock in Rio. Anitta vai se apresentar no Palco Mundo e Vitão fará uma participação no show de Projota, 33, com quem lançou recentemente o feat "Sei Lá". A apresentação deles será no Palco Sunset.

"Poder estar na música com o Projota foi um sonho realizado. Ele foi muito legal comigo, me ajudou bastante. E a música não para de crescer. Está tocando pra caramba na rádio", declara Vitão. Sobre uma possível participação também no show da poderosa, Vitão faz mistério: "A princípio, não".

EM ASCENSÃO

A carreira musical de Vitão começou em 2016, época em que ele postava seus "covers" na internet. "Comecei postando 'cover' no Facebook, depois migrei para o YouTube, até lançar minhas paradas autorais. Foi um crescimento bem rápido", relembra.

O paulistano, que já lida com o assédio do público, especialmente dos adolescentes, diz não ter medo de perder a fama um dia. "A fama não, mas o sucesso sim. A gente trabalha para ter uma arte duradoura, um trabalho que dure para sempre ou pelo menos enquanto a gente estiver vivo. Mesmo depois de eu morrer, gostaria que as pessoas continuassem a me reconhecer", afirma ele, que tem como inspiração artistas como Michael Jackson, Djavan e a própria Anitta.

