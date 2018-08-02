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BELEZA

Com amazonense na disputa, Miss Universo 2018 acontecerá na Tailândia

Final da competição vai ser realizado em Bangkok

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 01:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 01:43
Mayra Dias: candidata do Amazonas é eleita Miss Brasil 2018 Crédito: Band/Reprodução
O Miss Universo 2018 já tem data e endereço: a competição acontecerá no dia 17 de dezembro, no centro de convenções IMPAC Arena em Bangkok, na Tailândia. Quem representa o Brasil na disputa é a amazonense Mayra Dias, de 26 anos, eleita a Miss Brasil BE Emotion 2018 em maio deste ano.
"Estou me preparando intensamente para esse momento. Darei o meu melhor para trazer a tão sonhada coroa para o nosso País", disse a miss, primeira de seu estado em 60 anos.
A vencedora do concurso de beleza receberá a coroa da sul-africana Demi-Leigh Nel-Peters, vencedora de 2017.
Mayra Dias é a Miss Brasil 2018 Crédito: Divulgação/Miss Brasil BE Emotion

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