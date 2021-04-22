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Reality da Globo

Clube diz não a pedido de ajuda de Pocah para não ser eliminada do BBB 21

Ela pediu para os moradores de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, a ajudarem a ficar no programa; "Tô a fim de ajudar não BBB21", publicou o Duque de Caxias FC no Twitter

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 08:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2021 às 08:25
BBB 21: a cantora Pocah na área externa da casa
BBB 21: a cantora Pocah na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
O Duque de Caxias FC viralizou nas redes sociais após dizer não ao pedido de ajuda da cantora Pocah , participante do Big Brother Brasil 21 (Globo) , após ser indicada ao Paredão. Ela pediu para os moradores de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, a ajudarem a ficar no programa.
Após o pedido ao vivo da cantora no BBB 21, o perfil do clube, que leva o mesmo nome da cidade, resolveu brincar com Pocah e disse: "Tô a fim de ajudar não BBB21", publicou no Twitter. A brincadeira viralizou nas redes sociais e vários internautas publicaram comentários.
Uma internauta publicou que a cantora "quando precisa de divulgação sabe procurar". Outra escreveu: "Vocês são meu orgulho, orgulho de ser caxiense e torcer para o melhor [time] da Baixada". Outros internautas disseram que quem mandou Pocah morar em Copacabana ao invés de Duque de Caxias.
A cantora foi indicada ao 13º Paredão pelo líder da semana Gilberto. Os outros emparedados foram Arthur e João Luiz, os mais votados pela casa. Nesta semana, não tem prova Bate Volta para se livrar do Paredão e os indicados vão direto para votação popular.
Gil levou a melhor na Prova do Líder realizada ao vivo durante a edição do programa desta terça (20), logo após a eliminação de Caio do reality. Ele recebeu as pulseiras do Vip e distribuiu para Juliette, Fiuk e João Luiz. Com a decisão, Pocah, Camilla, Arthur e Viih Tube estão na Xepa.
Na Prova do Líder, cada confinado tinha direito de arremessar cinco bolas para acertar três ingredientes da cerveja Amstel: malte, lúpulo e água. Gil foi o único que acertou os três ingredientes e ganhou uma viagem para Amsterdã com acompanhante.
A semana do Big Brother Brasil 21 será bem movimentada com três eliminações que vão ocorrer até o próximo domingo (25). A próxima eliminação acontecerá quinta (22), quando uma outra dinâmica para a escolha do líder vai ocorrer, assim como a formação de mais um Paredão.
No domingo (25), mais um brother deixa a casa. Na sequência, mais uma Prova do Líder será realizada com formação de uma nova berlinda.
O BBB 21 chega ao fim no dia 4 de maio.

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