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Noiva

'Vou casar em breve', diz Pabllo Vittar durante festa no BBB 21

A cantora Pabllo Vittar revelou na festa dos oito finalistas do BBB 21 (Globo) que está noiva e vai casar em breve. Ela e Preta Gil fizeram o show desta quarta-feira (21), com direito a muita animação e até momentos de emoção

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 08:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2021 às 08:20
Pabllo Vittar no BBB 21
Pabllo se apresenta em festa do BBB e conta que está noiva Crédito: Instagram | @pabllovittar
A cantora Pabllo Vittar revelou na festa dos oito finalistas do BBB 21 (Globo) que está noiva e vai casar em breve. Ela e Preta Gil fizeram o show desta quarta-feira (21), com direito a muita animação e até momentos de emoção.
Preta viu um anel no dedo de Pabllo e perguntou se ela está noiva. "Estou amiga, estou noiva", a cantora respondeu. "Estou noiva e vou casar em breve, mamãe". Preta brincou que quer ser a madrinha do casamento.
Os jogadores começaram a festa empolgados com o show e dançaram muito ao som das duas cantoras. O momento de emoção aconteceu quando Pabllo chorou ao cantar "Indestrutível", uma música que denuncia a violência contra a população LGBTQ+.
O cenário da festa foi um botequim, com objetos representativos dos participantes. Preta Gil já fez outras apresentações no BBB, mas para Pabllo a noite foi de estreia. "Quem me conhece bem sabe que adoro demais o programa e sempre que possível estou ligadinha em tudo que rola no BBB. Ter a oportunidade de me apresentar por lá é incrível demais", disse antes do show.
A madrugada teve também flerte entre Fiuk e Juliette, declaração de amizade de Arthur para Gil e performance ao som de "I'm a Slave 4U", de Britney Spears.
Gil subiu no palco da festa e dançou só de sunga. Estava acompanhado de Pocah, Juliette e Camilla. Ele dançou e cantou em um microfone cenográfico.

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