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Cleo revela que perdeu virgindade aos 14 e diz estar em fase recatada

Filha de Glória Pires disse que pretende adotar filhos e quer congelar seus próprios óvulos

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 10:53

Publicado em 

08 jan 2019 às 10:53
Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
Lembrada especialmente pela sensualidade e a transição da carreira de atriz para cantora, Cleo, 36, surpreendeu ao falar nesta segunda-feira (7) sobre ser mãe.
Cleo confessou a Matheus Mazzafera no Video Show que quer construir uma grande família. "Quero ter cinco filhos", disse.
Ela também afirmou que pretende adotar os filhos, inicialmente, e que quer congelar seus óvulos. "Já estou começando a ver isso."
Cleo também comentou que perdeu a virgindade aos 14 anos, em um fazenda. "Era super apaixonada por ele. Já estava namorando há uns sete meses. Foi lindo, foi incrível".
Na entrevista, a filha de Gloria Pires disse ainda que atualmente se encontra em uma fase "recatada", sexualmente.
Por fim, questionada sobre quem beijaria entre Chay Suede, Lucas Lucco e Felipe Titto, a cantora respondeu que ficaria com todos. 
 

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