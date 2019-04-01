Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SAÚDE

Claudia Rodrigues aparece sorrindo e manda recado aos fãs em hospital

'Estou bem, fora de perigo, mas ainda não ando e quero pedir orações', afirmou atriz, que teve recado compartilhado por amiga

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 16:30

Publicado em 

01 abr 2019 às 16:30
01/04/2019 - Claudia Rodrigues Crédito: Instagram / @adriane_bonato_oficial
A atriz Claudia Rodrigues mandou um recado aos seus fãs, amigos e familiares pela primeira vez desde que foi internada, após sofrer uma convulsão no último dia 20.
A mensagem foi repassada por sua amiga e empresária, Adriane Bonato, junto de uma foto em que Claudia aparece sorrindo, em seu Instagram, na tarde do último sábado, 30. Na sexta-feira, 29, a atriz teve alta da UTI do hospital Albert Einstein e foi transferida para um quarto.
"Primeiramente, quero agradecer a Deus e a todos vocês por todas as manifestações de carinho e orações que eu e a Dri estamos recebendo de todos vocês. Gratidão!", afirmou Claudia, que há anos foi diagnosticada com uma esclerose múltipla.
"Estou bem, fora de perigo, sai da UTI e estou no quarto, mas ainda não ando e quero pedir que vocês parem tudo que estão fazendo às 18h para orar comigo um Pai Nosso para que nosso Deus me dê a graça de eu poder andar novamente. Conto com vocês!", pediu.
Em seguida, solicitou que os pensamentos positivos continuem: "Continuem orando por mim e pela Dri, pôr nas mãos de Deus, ter fé e orar, aí a graça vem... Gratidão!"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

doenca
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados