Claudia Raia ganha processo de mais de R$ 200 mil, diz colunista

está prestes a receber uma bolada - algo em torno de R$ 236 mil. Ose refere a umque a global tinha correndo na Justiça contra uma construtora por uso indevido de imagem.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, uma construtora de condomínios de luxo no Rio Grande do Norte, a Mar de Pipa Empreendimentos e Participações Ltda., decidiu contratar a atriz como garota propaganda do empreendimento Ilê de Pipa Resort. O problema é que mesmo depois do tempo estipulado - que foi de três meses - eles continuaram usando as fotos de Claudia em publicidade.