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Caso de Justiça

Claudia Raia ganha processo de mais de R$ 200 mil, diz colunista

Atriz tinha processado uma empresa por uso indevido de imagem e ganhou a causa, que corre na Justiça desde outubro de 2018

Publicado em 

02 jul 2019 às 11:39

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 11:39

Crédito: Tato Belline/Divulgação
Claudia Raia está prestes a receber uma bolada - algo em torno de R$ 236 mil. O dinheiro se refere a um processo que a global tinha correndo na Justiça contra uma construtora por uso indevido de imagem. 
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, uma construtora de condomínios de luxo no Rio Grande do Norte, a Mar de Pipa Empreendimentos e Participações Ltda., decidiu contratar a atriz como garota propaganda do empreendimento Ilê de Pipa Resort. O problema é que mesmo depois do tempo estipulado - que foi de três meses - eles continuaram usando as fotos de Claudia em publicidade. 
De acordo com a colunista, Claudia entrou com processo, que já se arrasta desde outubro de 2018, e agora ganhou em segunda instância cerca de R$ 206 mil como valor da causa e outros R$ 30 mil por danos morais. 

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