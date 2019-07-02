Claudia Raia ganha processo de mais de R$ 200 mil, diz colunista

Claudia Raia está prestes a receber uma bolada - algo em torno de R$ 236 mil. O dinheiro se refere a um processo que a global tinha correndo na Justiça contra uma construtora por uso indevido de imagem.
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, uma construtora de condomínios de luxo no Rio Grande do Norte, a Mar de Pipa Empreendimentos e Participações Ltda., decidiu contratar a atriz como garota propaganda do empreendimento Ilê de Pipa Resort. O problema é que mesmo depois do tempo estipulado - que foi de três meses - eles continuaram usando as fotos de Claudia em publicidade.
De acordo com a colunista, Claudia entrou com processo, que já se arrasta desde outubro de 2018, e agora ganhou em segunda instância cerca de R$ 206 mil como valor da causa e outros R$ 30 mil por danos morais.