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'Larga o celular'

Claudia Leitte dá bronca em fã que usava celular em show no ES

A cantora não gostou que a jovem ficou gravando e tirando fotos durante sua apresentação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 00:46

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 00:46

Crédito: Reprodução | Twitter
Claudia Leitte se irritou com o comportamento de uma fã durante show em Itapemirim, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (19). Em uma pausa do show, Claudia pediu para que a jovem subisse ao palco e se dirigiu diretamente a ela. "Eu vou tirar uma foto com você se você realizar um desejo meu. Você realiza?", perguntou. No entanto, como a menina não parecia prestar atenção em suas palavras e tentava tirar mais fotos, a cantora tirou o celular da mão dela.
"Quando você viver uma coisa muito especial na sua vida, você promete que não vai só ficar no celular tirando foto e vai viver isso?", indagou. A menina afirmou que sim.
Claudia continuou. "Eu fiquei buscando seu olho e você ficou olhando nesse negócio aqui. Vontade de jogar na água do mar. Eu quero um abraço. Amanhã você vai me abraçar? Não vai, isso que vale", repreendeu antes de conceder o agrado à fã.
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