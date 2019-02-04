Claudia Leitte assume gravidez no Domingão do Faustão

A cantora Claudia Leitte Crédito: Reprodução/Instagram @claudialeitte

Depois de alguns rumores nas redes sociais, Claudia Leitte assumiu a gravidez neste domingo (3) durante participação no quadro Ding Dong, no Domingão do Faustão. A cantora já é mãe dos meninos Davi, de 10 anos, e Rafael, de 6 anos.

Após cantar o hit "Bola de Sabão", da época em que era vocalista da banda Babado Novo, a cantora conversou com Faustão.

Os internautas, claro, foram à loucura com o anúncio! Nas redes sociais, choveram comentários e elogios à mais nova gravidinha do pedaço!

Mesmo grávida, a cantora está a mil por hora com os preparativos para a folia: além de ter acabado de lançar o clipe de sua nova música de trabalho, "Saudade", ela está contando os dias para seu trio de Carnaval desfilar em Salvador. "Para mim, a folia não para nunca e vivo disso. Profissionalmente falando, é tudo na minha vida. Vivo os shows e os blocos o ano inteiro", disse ela, em entrevista recente ao Gshow.