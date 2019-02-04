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Claudia Leitte anuncia terceira gravidez: 'Bela está vindo aí!'

Cantora e o empresário Márcio Pereira já têm dois filhos, Davi e Rafael

Publicado em 

04 fev 2019 às 15:31

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 15:31

04/02/2019 - A cantora Claudia Leitte e o empresário Márcio Pereira Crédito: Instagram/@claudialeitte
Aos 38 anos, Claudia Leitte anuncia a terceira gravidez e já divulga nome e sexo do bebê. A cantora deu a notícia durante o "Domingão do Faustão" deste domingo, 3.
Casada há 12 anos com o empresário Márcio Pereira, Claudia Leitte não escondeu a felicidade em falar da chegada de Bela. A cantora está no terceiro mês de gestação. "Nunca escondi de ninguém o desejo de ter mais filhos. Cá estou, grávida!", comemorou em uma postagem no perfil oficial dela no Instagram.
No vídeo, os filhos Davi, de 10 anos, e Rafael, de seis, aparecem estourando bexigas rosas e azuis até chegar em um balão preto, com sinal de interrogação, como um "ritual" de revelação do sexo do bebê. Ao estourar a bexiga preta, os meninos recebem uma "chuva" de papeis rosa.
"Deus, sempre bondoso, amoroso, profundo conhecedor do meu coração, concedeu-me mais uma bênção. Minha família, meu tesouro mais precioso, está ficando maior", disse Claudia Leitte.
Durante as outras gestações, a cantora não diminuiu o ritmo de shows, inclusive no carnaval. Ela ainda não falou sobre a participação em trios elétricos neste ano, mas deu pistas. "É, pessoal, vocês vão me ver outra vez, pulando e dançando, com aquele barrigão enorme e os sorrisos mais largos do mundo na carinha, que já está virando 'carão'. Para eu ter mais um trio elétrico, Bela está vindo aí!", concluiu.

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