Claudia Leitte anuncia terceira gravidez: 'Bela está vindo aí!'

04/02/2019 - A cantora Claudia Leitte e o empresário Márcio Pereira Crédito: Instagram/@claudialeitte

Aos 38 anos, Claudia Leitte anuncia a terceira gravidez e já divulga nome e sexo do bebê. A cantora deu a notícia durante o "Domingão do Faustão" deste domingo, 3.

Casada há 12 anos com o empresário Márcio Pereira, Claudia Leitte não escondeu a felicidade em falar da chegada de Bela. A cantora está no terceiro mês de gestação. "Nunca escondi de ninguém o desejo de ter mais filhos. Cá estou, grávida!", comemorou em uma postagem no perfil oficial dela no Instagram.

No vídeo, os filhos Davi, de 10 anos, e Rafael, de seis, aparecem estourando bexigas rosas e azuis até chegar em um balão preto, com sinal de interrogação, como um "ritual" de revelação do sexo do bebê. Ao estourar a bexiga preta, os meninos recebem uma "chuva" de papeis rosa.

"Deus, sempre bondoso, amoroso, profundo conhecedor do meu coração, concedeu-me mais uma bênção. Minha família, meu tesouro mais precioso, está ficando maior", disse Claudia Leitte.