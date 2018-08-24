Claudia Alencar revela aborto aos 17 anos: 'Nunca me arrependi'

. Crédito: Reprodução/Instagram @claudiaalencaroficial

A atriz Claudia Alencar, 68 anos, contou ter feito um aborto quando tinha 17 anos de idade em entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, que irá ao ar nesta quinta-feira, 23.

"Eu fiz o aborto sem anestesia. Ele colocou um ferro dentro de mim, que eu me lembro a dor até hoje. Fez assim [gesticula mostrando o ato], raspou e jogou no lixo de metal, que eu ouço o som e [sinto] a dor até hoje", relembra a atriz.

Claudia ainda conta que, logo em seguida, tirou férias com seus pais no Guarujá, com a "boca fechada" e sem poder falar sobre o fato com ninguém.

"Nunca me arrependi porque eu sei que eu não seria a mãe que eu fui porque não tinha maturidade. Eu não teria dinheiro, não teria a possibilidade de criar e dar para ele o melhor", explica a atriz, que tem dois filhos.

"Fiz todas as precauções para não ter filhos e tive. Eu não poderia, meus pais eram professores, meu pai era filósofo, não tínhamos dinheiro, então eu sei da dor das mulheres em fazerem um aborto. Eu sei da dor e sei que nenhuma mulher é monstro", justifica.

"Nós tínhamos muito medo de ter filho. A gente só namorava, transava, ficava junto, fazia amor, sem penetração. Quando a gente viu que eu estava grávida, a gente [falou]: 'Como? Tudo o que a gente menos queria era isso'. A gente tinha muito cuidado. Isso não é raro, isso não se fala".

"Todas as mulheres querem ter filhos, mas elas não podem. E se elas não podem, que o Brasil legalize o aborto como os Estados Unidos, para que nós possamos ter os filhos nas melhores condições e dar a eles o nosso melhor, nosso maior amor", defendeu.