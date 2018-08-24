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Às escondidas

Claudia Alencar revela aborto aos 17 anos: 'Nunca me arrependi'

'Eu fiz o aborto sem anestesia. Ele colocou um ferro dentro de mim, que eu me lembro a dor até hoje', detalha a atriz

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 13:05
. Crédito: Reprodução/Instagram @claudiaalencaroficial
A atriz Claudia Alencar, 68 anos, contou ter feito um aborto quando tinha 17 anos de idade em entrevista ao Sensacional, da RedeTV!, que irá ao ar nesta quinta-feira, 23.
"Eu fiz o aborto sem anestesia. Ele colocou um ferro dentro de mim, que eu me lembro a dor até hoje. Fez assim [gesticula mostrando o ato], raspou e jogou no lixo de metal, que eu ouço o som e [sinto] a dor até hoje", relembra a atriz.
Claudia ainda conta que, logo em seguida, tirou férias com seus pais no Guarujá, com a "boca fechada" e sem poder falar sobre o fato com ninguém.
"Nunca me arrependi porque eu sei que eu não seria a mãe que eu fui porque não tinha maturidade. Eu não teria dinheiro, não teria a possibilidade de criar e dar para ele o melhor", explica a atriz, que tem dois filhos.
"Fiz todas as precauções para não ter filhos e tive. Eu não poderia, meus pais eram professores, meu pai era filósofo, não tínhamos dinheiro, então eu sei da dor das mulheres em fazerem um aborto. Eu sei da dor e sei que nenhuma mulher é monstro", justifica.
"Nós tínhamos muito medo de ter filho. A gente só namorava, transava, ficava junto, fazia amor, sem penetração. Quando a gente viu que eu estava grávida, a gente [falou]: 'Como? Tudo o que a gente menos queria era isso'. A gente tinha muito cuidado. Isso não é raro, isso não se fala".
"Todas as mulheres querem ter filhos, mas elas não podem. E se elas não podem, que o Brasil legalize o aborto como os Estados Unidos, para que nós possamos ter os filhos nas melhores condições e dar a eles o nosso melhor, nosso maior amor", defendeu.
"A mulher está desprotegida, completamente desprotegida. Nós mulheres somos vilipendiadas por essa sociedade machista, nós mulheres somos realmente donas do nosso corpo, porque todo mundo é dono do seu corpo", concluiu.

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