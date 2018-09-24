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Lembrança

Cissa Guimarães publica homenagem ao filho Rafael Mascarenhas

Jovem morreu atropelado no Rio de Janeiro, em 2010, aos 18 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 12:32

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 12:32

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães usou seu Instagram para publicar uma homenagem ao seu filho Rafael Mascarenhas, morto no ano de 2010, que faria seu aniversário de 27 anos nesta segunda-feira, 24.
. Crédito: Reprodução/Instagram @cissaguimaraes
Ao lado de fotos antigas que mostravam mãe e filho, Cissa escreveu: "Toca músicas para que eu possa ficar em paz. Me leva nos teus sagrados acordes da tua iluminada harmonia. Nina tua mãe, meu anjo. No teu colo sei que estou sempre protegida".
"Feliz aniversário, meu amor. Muita luz, Rafael!", concluiu Cissa, que ainda considerou seu filho como um "anjo" e ressaltou que sente "muitas saudades".
O CASO RAFAEL MASCARENHAS
Rafael Mascarenhas morreu em 20 de julho de 2010, após ser atropelado por Rafael Bussamra dentro do Túnel Acústico, na zona sul do Rio de Janeiro. Mascarenhas andava de skate quando foi atingido pelo carro de Bussamra, que estava em alta velocidade.
À época, o motorista foi acusado de oferecer propina a policiais militares por conta do episódio. Em dezembro do mesmo ano, os PMs foram soltos e passaram a responder por corrupção passiva em liberdade.
Em 2016, Rafael Bussamra e seu pai, Roberto Bussamra, tiveram redução em suas penas. Condenado em primeira instância a 7 anos de prisão em regime fechado e outros 5 anos e 9 meses em regime semiaberto em 2015, Rafael Bussamra teve a pena alterada pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) a prestar serviços comunitários durante três anos e meio - além de ter a habilitação suspensa pelo mesmo período.
Roberto Bussamra, originalmente condenado a 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado e mais 9 meses em regime semiaberto por corrupção ativa, teve a pena reduzida e passou a ter de prestar serviços comunitários durante 3 anos, 10 meses e 20 dias.

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