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Cirurgia de Whindersson Nunes foi para remover hemorroidas

Humorista viralizou na web com foto minutos antes de ser operado em foto em que apareceu com o bumbum à mostra

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 12:09

Publicado em 

18 abr 2019 às 12:09
Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
Foi revelado o verdadeiro motivo de Whindersson Nunes ter operado dias atrás: o humorista sofria com hemorroidas e decidiu se submeter a um procedimento cirúrgico para tratar o mal. 
Ele já tinha viralizado na web quando postou foto em que estava com o bumbum à mostra minutos antes de ser operado mas, até então, o motivo da operação não havia sido revelado, segundo informações do jornal Extra, que confirmou a intervenção cirúrgica. 
Whindersson Nunes é zoado por Tirulippa em bate-papo no WhatsApp Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo o Extra, o assunto foi tratado com leveza entre a família e esposa, mas o rapaz de 24 anos não escapou das piadas que ele mesmo fez a respeito da delicada operação. 

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