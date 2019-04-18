Cirurgia de Whindersson Nunes foi para remover hemorroidas

Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes

Foi revelado o verdadeiro motivo de Whindersson Nunes ter operado dias atrás: o humorista sofria com hemorroidas e decidiu se submeter a um procedimento cirúrgico para tratar o mal.

Ele já tinha viralizado na web quando postou foto em que estava com o bumbum à mostra minutos antes de ser operado mas, até então, o motivo da operação não havia sido revelado, segundo informações do jornal Extra, que confirmou a intervenção cirúrgica.

Whindersson Nunes é zoado por Tirulippa em bate-papo no WhatsApp Crédito: Reprodução/Instagram