Cirurgia de Whindersson Nunes foi para remover hemorroidas

Foi revelado o verdadeiro motivo de Whindersson Nunes ter operado dias atrás: o humorista sofria com hemorroidas e decidiu se submeter a um procedimento cirúrgico para tratar o mal.
Ele já tinha viralizado na web quando postou foto em que estava com o bumbum à mostra minutos antes de ser operado mas, até então, o motivo da operação não havia sido revelado, segundo informações do jornal Extra, que confirmou a intervenção cirúrgica.
Segundo o Extra, o assunto foi tratado com leveza entre a família e esposa, mas o rapaz de 24 anos não escapou das piadas que ele mesmo fez a respeito da delicada operação.