Christina Aguilera vira lenda da Disney em homenagem nos EUA

Cerimônia em torno do tema acontece nos EUA em agosto

Publicado em 9 de julho de 2019 às 11:14 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @xtina

Descoberta em um programa de TV da Disney nos anos 1990, o Clube do Mickey, a cantora Christina Aguilera, 38, vai virar lenda. Isso porque a Disney vai fazer uma homenagem a ela no mês que vem com esse título.

Entre os dias 23 e 26 de agosto está programado para acontecer nos Estados Unidos a D23 Expo, que elege as suas lendas anualmente. Dentre as eleitas desse ano está a artista. Além dela, o ator Robert Downey Jr. será outro que será lembrado com uma lenda.

Não só Aguilera, mas outros famosos foram revelados pela Disney. São os casos de Britney Spears, Justin Timberlake e Ryan Gosling. Quase 300 personalidades já foram homenageadas com o título lendário.

"Que honra. Sou uma criança da Disney para sempre", escreveu a cantora em sua rede social.

