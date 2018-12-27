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Chris Brown é acusado de crime ambiental por manter macaco em cativeiro

No ano passado, ele comprou um macaco capuchinho para a filha

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 17:01
27/12/2018 - Chris Brown foi notificado pela polícia ambiental por manter um macaco raro sem autorização Crédito: Reprodução/Instagram/chrisbrown
O rapper Chris Brown, 29, foi intimado por crime ambiental, nos Estados Unidos, por manter em casa um bebê de macaco capuchinho de estimação. 
Segundo documentos da polícia, o delegado de Los Angeles está multando o cantor por manter uma espécie rara sem permissão em sua casa. O crime pode dar até seis meses de prisão, segundo informa o site TMZ.
O rapper comprou o bebê macaco em dezembro do ano passado como presente de Natal para a sua filha, Royalty. Na época, Brown ainda brincou que, um dia, o novo bebê poderia ficar muito maior do que a própria filha.
O rapper postou vídeos nas redes sociais quando o macaco chegou, e muitos fãs disseram que o animalzinho estaria muito melhor livre na selva do que dentro de uma casa. Outros acusaram o rapper de colocar a vida da filha em perigo.
Após ser notificado e multado, o rapper terá de responder ao crime em um julgamento já marcado para o início de fevereiro. O departamento de Peixes e Vida Selvagem da Califórnia já iniciou uma investigação sobre a compra do animal.
Para evitar uma busca das autoridades em sua casa, o cantor decidiu entregar o animal voluntariamente.

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