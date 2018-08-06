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Mickey

Chef Henrique Fogaça dá vida a personagem em série da Disney

O episódio especial ainda não tem data para ir ao ar

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 13:08
. Crédito: BCBIZ/Divulgação
Com episódios no ar desde o início de julho, a nova temporada de "Mickey: Aventuras Sobre Rodas" contará com um personagem convidado, que aparecerá em episódio especial na série da Disney: o chef Henrique Fogaça. O personagem é um conceituado chef de cozinha que irá abrir um novo café em Paris, junto com o Pateta.
Para Fogaça, o universo da dublagem não é uma novidade, mas a participação em uma série com personagens que fizeram parte de sua infância foi especial. "A Disney faz parte do imaginário de todas as pessoas e, por isso, foi muito legal participar da série, principalmente atuando com personagens como o Pluto, que marcou minha infância", comenta.
A série é transmitida no canal Disney Junior às segundas-feiras, às 20h, e conta com novos episódios toda semana no mesmo horário. Os episódios são protagonizados por Mickey Mouse e seus melhores amigos Minnie, Pateta, Margarida e Donald, com participações especiais de Pluto, Tico e Teco, Clarabela e João Bafo de Onça, entre outros. Mickey e sua turma participam de competições, em seus veículos personalizados, na cidade de Morro Legal e nas pistas de todo o mundo, embarcando em incontáveis aventuras e travessuras.
. Crédito: BCBIZ/Divulgação
Além de Fogaça, a série conta também com participações de personagens surpresas, como a Bia  dublada pela piloto de Stock Car Bia Figueiredo. Outros corredores como Takuma Sato e Pippa Mann também participaram da equipe de dubladores de "Mickey: Aventuras Sobre Rodas".

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