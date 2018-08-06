Chef Henrique Fogaça dá vida a personagem em série da Disney

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Disney: o chef Henrique Fogaça. O personagem é um conceituado chef de cozinha que irá abrir um novo café em Paris, junto com o Pateta. Com episódios no ar desde o início de julho, a nova temporada de "Mickey: Aventuras Sobre Rodas" contará com um personagem convidado, que aparecerá em episódio especial na série da: o chef Henrique Fogaça. O personagem é um conceituado chef de cozinha que irá abrir um novo café em Paris, junto com o Pateta.

Para Fogaça, o universo da dublagem não é uma novidade, mas a participação em uma série com personagens que fizeram parte de sua infância foi especial. "A Disney faz parte do imaginário de todas as pessoas e, por isso, foi muito legal participar da série, principalmente atuando com personagens como o Pluto, que marcou minha infância", comenta.

A série é transmitida no canal Disney Junior às segundas-feiras, às 20h, e conta com novos episódios toda semana no mesmo horário. Os episódios são protagonizados por Mickey Mouse e seus melhores amigos Minnie, Pateta, Margarida e Donald, com participações especiais de Pluto, Tico e Teco, Clarabela e João Bafo de Onça, entre outros. Mickey e sua turma participam de competições, em seus veículos personalizados, na cidade de Morro Legal e nas pistas de todo o mundo, embarcando em incontáveis aventuras e travessuras.

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