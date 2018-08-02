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Charlie Sheen pede redução em pensão dos filhos

Ator afirma estar passando por uma intensa crise financeira

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 20:30
Charlie Sheen deu entrada em um pedido para reduzir a pensão que paga para seus filhos, segundo documentos obtidos pela People. Sheen paga a pensão para quatro filhos menores de idade. De 2002 a 2006 foi casado com Denise Richards, com quem teve duas filhas. Ele também teve gêmeos com a ex-esposa Brooke Mueller, companheira entre os anos de 2008 e 2011. Além disso, Sheen também tem uma filha de 33 anos, fruto de um relacionamento com uma colega do ensino médio.
O ator de 52 anos afirma que não consegue mais arcar com o valor atual da pensão porque não possui um trabalho constante e está na lista negra da indústria de entretenimento. No documento consta outras dívidas do ator, que diz estar enfrentando uma intensa crise financeira.
Em 2010, Sheen era o ator mais bem pago da televisão por seu trabalho em Two and a Half Men, recebendo 1,8 milhões de dólares por episódio (cerca de R$ 6,7 milhões na conversão atual). Nos anos seguintes, Sheen passou por momentos turbulentos em sua vida pessoal e profissional, resultando em sua demissão da série e internações para tratar do abuso de drogas e álcool.

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