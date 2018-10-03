Charles Aznavour sofreu um edema pulmonar

A causa da morte do cantor francês Charles Aznavour, aos 94 anos, intérprete e compositor lendário conhecido como o Frank Sinatra francês, foi provocada por um edema pulmonar, segundo informou ontem a rede de TV francesa LCI.

Morre Charles Aznavour aos 94 anos Crédito: Reprodução/Instagram @charlesaznavour_official

O edema provocou, segundo as autoridades, uma parada cardiorrespiratória enquanto o cantor tomava banho. Assim, os médicos descartaram a possibilidade de afogamento e ficou determinado que a morte do músico, ator e ativista foi por causas naturais.