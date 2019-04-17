Veja vídeo

César Tralli homenageia funcionário que limpa vidros na Globo

"Janela de gratidão", escreveu o jornalista em vídeo que compartilhou em suas redes sociais

Publicado em 17 de abril de 2019 às 14:02 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @cesartralli

O jornalista César Tralli usou seu perfil no Instagram para homenagear Macaé, funcionário que faz a limpeza dos vidros no estúdio do SP1, da Globo, na manhã desta quarta-feira, 17.

"Janela de gratidão. Ninguém faz nada sozinho. Somos uma equipe enorme aqui. Unidos pelo respeito e pela admiração. Um pelo outro. É essa energia boa, é este amor pelo próximo que faz a gente enxergar longe", afirmou.

No vídeo, Tralli aborda o funcionário durante a execução de seu trabalho: "Tem aqui um chegado meu, que eu adoro ele: Macaé! Ele que dá um trato no nosso vidro e fica tudo bonito! Alegria ter você com a gente aqui meu amigo!"

"Macaé vem lá de Poá, todo dia, no trem, no 'busão', vem, trabalha sempre com essa energia boa e sorridente. É um exemplo de ser humano aqui pra nós", conclui.

O funcionário responde a algumas perguntas do apresentador e em seguida os dois se cumprimentam.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta