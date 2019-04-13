Cauã Reymond e Mariana Goldfarb Crédito: Reprodução/Instagram

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb se casam"em segredo" neste sábado (13) em Conceição do Ibitipoca, distrito do município de Lima Duarte, no interior de Minas Gerais. Sem anúncio ou preparativos nas redes sociais, a celebração deve ocorrer na presença apenas de familiares e amigos mais íntimos. A reportagem procurou a assessoria de imprensa do casal, que informou que não irá comentar sobre o casamento.

O ator e a modelo e apresentadora já oficializaram a união em fevereiro, segundo a revista "Vogue", em uma cerimônia tranquila, pequena e intimista num cartório civil, não tornando público que tinham trocado alianças.

A festa, no entanto, será realizada na pousada Reserva do Ibitipoca, à beira do lago e durante o dia. O valor das diárias diárias da pousada podem chegar a R$ 4 mil. Além dos familiares, poucos famosos devem testemunhar a cerimônia, como a atriz Yanna Lavigne e o marido, Bruno Gissoni, com a filhinha Madalena.

Cauã e Mariana já estão no local. Os dois publicaram várias imagens de paisagens, animais e de passeios a cavalo.

Entre idas e vindas, os dois estão juntos desde março de 2016. A última reconciliação aconteceu em outubro do ano passado após dois meses separados.