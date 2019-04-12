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É O AMOR

Cauã Reymond e Mariana Godfarb se casam e planejam festa em MG

Cerimônia intimista acontecerá neste sábado à tarde

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 23:08

Publicado em 

11 abr 2019 às 23:08
Mariana Goldfarb e Cauã Reymond Crédito: Reprodução/Instagram @cauareymond
O ator Cauã Reymond, 38, e Mariana Goldfarb, 28, estão casados desde fevereiro e farão uma festa em uma pousada de luxo em Minas Gerais neste final de semana. Quem divulgou todas as informações a respeito da união oficial do casal foi a revista Vogue.
Segundo a publicação, o casal realizou em meados do segundo mês do ano uma
cerimônia tranquila
, pequena e intimista num cartório civil, não tornando público que tinham trocado alianças.
Ao que tudo indica, também, a união do casal terá um novo capítulo nesta semana. Neste sábado à tarde (13), eles farão uma cerimônia religiosa apenas com amigos e pessoas próximas em uma pousada de luxo em Minas Gerais.
O local escolhido seria a pousada Reserva do Ibitipoca, na cidade de Ibitipoca, no interior de Minas Gerais. Separada por várias fazendas espalhadas pelo terreno, as diárias da pousada podem chegar em valores próximos a R$ 4 mil, durante um final de semana.
O casal reatou o namoro em dezembro do ano passado, depois da modelo publicar uma foto beijando o ator em suas redes sociais, durante uma viagem para Portugal.
Antes disso, em agosto de 2018, os dois anunciaram formalmente que haviam terminado o namoro que começou em 2016.
Cauã Reymond e Mariana Goldbarbl já haviam terminado o relacionamento no começo de 2018, mas retomaram pouco depois. O ator é pai de Sofia, 6, do casamento com a atriz Grazi Massafera.

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