Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ABUSO

Cate Blanchett diz que foi assediada por Harvey Weinstein

Atriz falou sobre o caso em entrevista publicada pela revista Variety

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 15:20
Cate Blanchett na revista Variety Crédito: Divulgação/Variety Magazine
Em entrevista publicada pela revista Variety, na última quarta-feira, 2, a atriz Cate Blanchett falou sobre movimentos de igualdade entre gêneros e também revelou ter sido assediada por Harvey Weinstein.
Quando questionada se foi assediada por Weinstein, ela diz: "Sim. Eu acho que ele primeiro focou, como a maioria dos assediadores, nas mais vulneráveis. Eu quero dizer que tive uma sensação ruim com ele... ele dizia para mim com frequência: 'Nós não somos amigos', porque, bem, eu não fazia o que ele me pedia para fazer".
O entrevistador então pergunta o que exatamente ele lhe pedia para fazer, mas Cate não quis especificar. "Há camadas e camadas de assédio sexual. Eu fui importunada, claro. Eu não sei se há muitas pessoas que não foram", falou.
> Leia mais notícias do Divirta-se
"Eu estou realmente interessada nas pessoas que transgridem de maneiras além dos limites da ofensiva, no que as pessoas como Harvey fizeram, e que há homens em muitas áreas que fizeram isso. Ele foi eleito como um exemplo porque ele é, infelizmente, um certo tipo comum de homem. Eu estou interessada nessas pessoas sendo processadas. Nós temos de estabelecer um precedente legal", disse Cate.
Cate disse ainda que espera que Weinstein seja preso. "Bem, eu espero que ele vá. Estupro é crime, da última vez que eu vi. Acho que é muito importante que as pessoas sejam julgadas pelo sistema judicial. É um braço realmente importante da democracia que devemos defender porque está sob ameaça de muitos interesses diferentes", falou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados