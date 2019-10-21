Casamento de Sthefany Brito com Igor Raschkovsky chega ao fim

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 19:07
- Atualizado há 6 anos
O casamento de Sthefany Brito e Igor Raschkovsky chegou ao fim, conforme informou a assessoria de imprensa da atriz e apresentadora ao E+ nesta segunda-feira, 21.
Em 4 de agosto de 2018, Sthefany Brito e Igor Raschkovsky se casaram em uma cerimônia realizada na Itália (relembre aqui) após alguns anos de relacionamento.
Por meio de nota, o término foi abordado: "Após oito anos e meio juntos, eles decidiram de forma amigável e em comum acordo a separação".
Este era o segundo casamento de Sthefany Brito, que se casou com o jogador de futebol Alexandre Pato em 2009, após cerca de dois anos de namoro, separando-se em 2010.
