Casamento de Sthefany Brito com Igor Raschkovsky chega ao fim

Casamento de Sthefany Brito com Igor Raschkovsky chega ao fim

Divórcio teria ocorrido 'de forma amigável' e 'em comum acordo', segundo nota da assessoria da atriz sobre a separação

Estadão Conteúdo

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 19:07

 - Atualizado há 6 anos

Sthefany Brito e Igor Raschkovsky na cerimônia de casamento realizada em 2018. Casal está separado Crédito: Instagram/@sthefanybrito

O casamento de Sthefany Brito e Igor Raschkovsky chegou ao fim, conforme informou a assessoria de imprensa da atriz e apresentadora ao E+ nesta segunda-feira, 21.

Em 4 de agosto de 2018, Sthefany Brito e Igor Raschkovsky se casaram em uma cerimônia realizada na Itália (relembre aqui) após alguns anos de relacionamento.

Por meio de nota, o término foi abordado: "Após oito anos e meio juntos, eles decidiram de forma amigável e em comum acordo a separação".

Este era o segundo casamento de Sthefany Brito, que se casou com o jogador de futebol Alexandre Pato em 2009, após cerca de dois anos de namoro, separando-se em 2010.

