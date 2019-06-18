Home
>
Famosos
>
Casal lucra R$ 5 milhões falsificando assinatura de George Clooney

Casal lucra R$ 5 milhões falsificando assinatura de George Clooney

O golpe era aplicado desde 2010

Agência Folha Press

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 18 de junho de 2019 às 05:18

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @george_clooney_1

O astro do cinema de Hollywood George Clooney, 58, viu seu nome atrelado a um golpe fraudulento aplicado por um casal de italianos, segundo a Agência Efe. De acordo com a polícia local, dois italianos falsificaram a assinatura de Clooney e, com isso, aplicavam golpes nas pessoas. Eles acabaram de ser presos.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> George Clooney se separa e valor do divórcio é bilionário, diz site

Os golpistas utilizavam o mote de possuir uma nova marca de roupas. A investidores, diziam que o astro norte-americano era parceiro e emprestava seu nome para o negócio, o que o próprio artista negou no tribunal quando houve um julgamento sobre o caso.  

Dessa forma, segundo informações de policiais locais, os bandidos lucraram o equivalente a R$ 5 milhões. O golpe era aplicado desde 2010, e desde 2014 eles se escondiam na cidade de Pattaya, na Tailândia. 

O casal, que era procurado pela Interpol e que já havia sido condenado a oito anos de prisão na Itália por diversas fraudes, será enviado de volta ao seu país para cumprir uma longa pena.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais