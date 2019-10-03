Home
>
Famosos
>
Casal fitness entrega truque para não engordar após casar: "Sexo"

Casal fitness entrega truque para não engordar após casar: "Sexo"

Dupla, que bomba na web ao falar abertamente da vida sexual, diz que para manter o shape o sexo ajuda na hora de dar tchau para as calorias ingeridas ao longo do dia

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 15:09

 - Atualizado há 6 anos

O casal fitness Raissa Barbosa e Lucas Arantes Crédito: Divulgação/CO Assessoria

A vida de um casal fitness tem lá seus desafios para se manterem em forma juntos, mas a dupla Raissa Barbosa e Lucas Arantes garantem que a rotina fitness em uma vida a dois é muito prazerosa. As revelações do casal chocaram os seus seguidores: “Sexo conta pra perder calorias e manter a forma”, concordaram.

Recomendado para você

MP indica exploração sexual de dezenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes

Hytalo Santos e o marido são denunciados por tráfico sexual pelo Ministério Público

O DJ pretendia viajar de Juiz de Fora (MG) a Belém do Pará, mas durante a decolagem o avião saiu da pista

Excesso de pessoas em avião de Alok contribuiu para acidente, diz relatório

Operação da Decon e da Vigilância Sanitária resultou na prisão em flagrante de uma esteticista e na interdição do Espaço VIP Bronze, na Taquara

Clínica de estética de Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é interditada pela polícia

Com essa dica, que até não é novidade para muitos, Lucas e Raíssa fazem sucesso na internet ao falar abertamente sobre esse assunto com os fãs. “Muitos têm vergonha de falar sobre isso, mas tivemos a ideia de abordar mais sobre, nada melhor do que perder peso fazendo algo prazeroso, por que esconder isso do mundo?”, indaga Lucas.

  Crédito: Divulgação/CO Assessoria

Lucas, aliás, é estudante de medicina e dá atenção ao universo da sexologia em suas pesquisas. “Muita gente não entende o poder do sexo, tenho grandes expectativas com meu projeto de pesquisa sobre como o sexo ajuda a manter a forma e a transformar o corpo e a mente”, disse, já adiantando seu foco de pesquisa nos próximos semestres.

Leia mais

Ingresso para show de turnê de Sandy e Junior nos EUA custa R$ 40

Imagem - Valesca Popozuda comemora 20 anos do filho, MC Pablinho: "Meu bebê"

Valesca Popozuda comemora 20 anos do filho, MC Pablinho: "Meu bebê"

Geisy Arruda exibe bumbum gigante e eleva temperatura da web

Ele também já tentou ser atleta no Uberaba Esporte Clube, onde jogou por um mês como atacante e já se aventurou nas passarelas quando participou do Miss Brasil 2013.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais