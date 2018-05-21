Casal fica noivo durante casamento do príncipe Harry e Meghan Markle

Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @angeltik

Um casal que acompanhava a cerimônia de casamento entre o Príncipe Harry e Meghan Markle em um parque na cidade de Windsor acabou ficando noivo enquanto a procissão comemorativa passava pela região.

O momento foi flagrado pelo canal ET Canada, que estava cobrindo o evento e ajudou a fazer a surpresa. "Obviamente o amor está no ar por conta do casamento real", disse a repórter Sangita Patel enquanto entrevistava o casal. "Nós temos uma pequena surpresa para você, nada muito importante", disse Sangita para a mulher.