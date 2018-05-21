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História

Casal fica noivo durante casamento do príncipe Harry e Meghan Markle

O namorado se ajoelhou no chão e a pediu em casamento e foi aplaudido pelos amigos e outras pessoas que estavam no parque no momento

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 12:18
Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @angeltik
Um casal que acompanhava a cerimônia de casamento entre o Príncipe Harry e Meghan Markle em um parque na cidade de Windsor acabou ficando noivo enquanto a procissão comemorativa passava pela região.
O momento foi flagrado pelo canal ET Canada, que estava cobrindo o evento e ajudou a fazer a surpresa. "Obviamente o amor está no ar por conta do casamento real", disse a repórter Sangita Patel enquanto entrevistava o casal. "Nós temos uma pequena surpresa para você, nada muito importante", disse Sangita para a mulher.
Enquanto isso, o namorado se ajoelhou no chão e a pediu em casamento e foi aplaudido pelos amigos e outras pessoas que estavam no parque no momento. "Você vai me convidar pro casamento, não é?", brincou a repórter depois de a mulher aceitar o pedido de noivado.

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