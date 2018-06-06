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Casa de Shakira e Piqué em Barcelona é invadida por criminosos

Pais do jogador de futebol dormiam no andar de cima da residência e não notaram o crime

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 19:03
Casa de Shakira e Piqué em Barcelona é invadida por criminosos Crédito: Reprodução/Instagram @elfarandi
A casa da cantora Shakira e de seu marido, Gerard Piqué, em Barcelona foi invadida na noite dessa terça-feira, 6. Os criminosos levaram joias da colombiana e relógios de luxo do jogador de futebol.
Apesar do casal estar em Colônia, na Alemanha, onde Shakira apresentou show da turnê El Dorado World Tour, os pais de Piqué estavam dormindo no andar de cima da residência e não perceberam o roubo.
A polícia local informou ao jornal Mirror que os criminosos eram profissionais e teriam invadido o imóvel durante uma tempestade, de modo que qualquer barulho que fizessem durante sua ação fosse encoberto pelo som da chuva. A polícia ainda disse acreditar que os ladrões não sabiam que a casa era do casal de personalidades.

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