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Rindo de nervoso

Carro que levava Katy Perry para o MET quebra e dá susto na cantora

Gente como a gente: o motorista tentou religar o veículo que 'morreu'

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 12:24
Katy Perry no MET Gala 2018 Crédito: Reprodução/Instagram @ro_brooks
O tema do Baile do MET deste ano, ocorrido na última segunda-feira, 7, foi Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination (Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica, em tradução livre). E bem que Katy Perry precisou de uma ajuda divina para chegar ao evento, após seu carro parar de funcionar.
Em um vídeo obtido pelo site TMZ, Perry aparece de pé no banco de trás do carro, sem capota, que a levava para o Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, vestida com asas de anjo. Quando estava a pouco mais de um quarteirão do local, o automóvel parou de funcionar. É possível ver que a cantora pop assustada enquanto o motorista tenta religar o carro sem sucesso.
> Confira os looks do MET Gala 2018
Porém, seu anjo da guarda estava atento e deu uma ajudinha para que o automóvel voltasse a funcionar, pouco mais de um minuto depois. Quando o motor do veículo faz barulho, uma multidão que acompanhava a cena de perto comemora juntamente com Katy.

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