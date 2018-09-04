Carolina Dieckmann relembra incêndio em sua casa durante infância

'O cheiro de queimado eu nunca esqueci, acho que nada me é tão físico na memória', contou
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 11:08

A atriz relembrou ter sofrido com um incêndio na casa em que vivia na sua infância Crédito: Divulgação
A atriz Carolina Dieckmann lamentou o incêndio ocorrido no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e relembrou ter sofrido com um incêndio na casa em que vivia na sua infância.
"Quando eu tinha dez anos, minha casa pegou fogo e o cheiro de queimado eu nunca esqueci. Acho que nada me é tão físico na memória", escreveu a atriz em seu Instagram, na segunda-feira, 3.
Em seguida, Carolina publicou uma notícia referente ao incêndio em questão. Na ocasião, um curto-circuito de um ar-condicionado acabou por colocar fogo na casa de Roberto, seu pai, localizada no bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro.
Confira as publicações de Carolina Dieckmann abaixo:
Stories publicados por Carolina Dieckmann relembrando incêndio em sua casa Crédito: Instagram / @loracarola

