Carolina Dieckmann estreia como cantora com show "Karolkê"

Uma das apresentações acontece no próximo dia 6 de agosto em São Paulo

Publicado em 24 de julho de 2019 às 11:11 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @gatadieckmann

A atriz Carolina Dieckmann, 40, vai lançar a sua carreira como cantora em agosto. Ela fará shows com o músico Vinícius Feyjão cantando sucessos de diversos gêneros da música popular.

Uma das apresentações será em São Paulo, no dia 6, no Teatro Porto Seguro, nos Campos Elísios (centro). A turnê da atriz se chamará "Karolkê".

Dieckmann já vem mostrando um pouco de sua voz e de sua habilidade no violão pelas redes sociais e até na TV. Em um programa Altas Horas (Globo) de 2017, ela subiu no palco com um ukelelê e fez uma versão da música "Bizarre Love Triangle", do New Order. Naquele momento, ela promovia o espetáculo "TryoElétrico", um musical que ela levou para o teatro ao lado de Maria Ribeiro e do músico Pretinho da Serrinha.

"Esse trabalho é o resultado de um estudo que começou com o estreitamento da minha amizade com o Pretinho da Serrinha, o Feyjão e o Pedro Baby. Compusemos algumas músicas, gravamos alguns ensaios, mas por conta das agendas, tivemos que desacelerar", afirmou a atriz ao site Gshow.

"O Pretinho gravou e lançou um disco, o Pedro teve filho, mas eu e o Feyjão queríamos fazer algo nesse mesmo 'mood', então pensamos em fazer o 'Karolkê'. O Léo Fuchs, meu amigo há quase três décadas, produtor e grande incentivador, fez nosso projeto virar realidade", conta Dieckmann.

A dupla preparou novos arranjos para canções como "É o Amor", de Zezé di Camargo e Luciano, "Eu Amo Você", de Tim Maia, "Beleza Rara", da Banda Eva, e "Fogo e Paixão", de Wando. "A ideia é cantar e tocar de tudo, trazer a plateia o tempo todo junto, conectando através das canções que são todas conhecidas", diz a atriz.

