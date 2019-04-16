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PARABÉNS

Carolina Dieckmann comemora os 20 anos do filho no Instagram

Nasci mãe e essa é a coisa mais bonita, escreveu a atriz na rede social

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:30

Publicado em 

16 abr 2019 às 20:30
16/04/2019 - Carolina Dieckmann e o filho Davi Frota, que completou 20 anos Crédito: Instagram/@lolacarola
A atriz Carolina Dieckmann, de 40 anos, parabenizou o seu filho, Davi Frota, pelo aniversário de 20 anos nesta terça-feira, 16. O rapaz é fruto do relacionamento dela com o ator Marcos Frota.
"Filho, hoje você faz 20, a idade que eu tinha quanto tive você. Nasci com você, filho. Nasci mãe e essa é a coisa mais bonita, profunda e definitiva da minha vida", escreveu a atriz no Instagram.
Na declaração, Carolina disse que o jovem lhe mostrou a importância de levar a vida com a amor. "Sou seu ninho e fico aqui olhando você voar, vibrando com as suas voltas e agradecendo toda vez que você pousa", completou.
Personalidades como Selton Mello, Fernanda Gentil e Regina Casé parabenizaram os dois e elogiaram a relação da atriz com o primogênito. Ela também é mãe de José Worcman, de 11 anos.
Veja a publicação na íntegra:

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